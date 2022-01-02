على غرار حادثة "الأغبري"..وفاة عامل بعد تعرضه لاعتداء وحشي من قبل 6 أشخاص في الضالع

توفي عامل من أبناء محافظة إب، بعد أيام تعرضه لعملية اعتداء وضرب وحشي في منطقة "دمت" بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب "عبده عبدالله الزمر" ـ من أبناء مديرية ريف إب ـ تعرض لاعتداء مرّوع من قبل ستة أشخاص من أبناء قرية "الفارد" في مديريه دمت بالضالع، حيث يعمل في قطف عُشبة "القات" أودت بحياته.



وأفادت أن المعتدين انهالوا على "الزمر" بالضرب المبرح حيث نقل إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء وهو يعاني من عدة كسور في أجزاء مختلفة من جسده ونزيف في الدماغ أدخله في حالة غيبوبة استمرت عدة أيام حتى توفي أمس السبت.



وأشارت المصادر إلى أن أسباب الخلاف تعود إلى مبلغ مالي "أجرة العامل" ليتطور الخلاف وصولاً إلى الاعتداء على "الزمر" بهمجية ووحشية مفرطة انتهت إلى هذه الخاتمة المُروّعة.



ولفتت المصادر إلى أن الجناة لايزالون طلقاء ولم يتم ضبطهم حتى اللحظة، بالرغم من المطالبات الواسعة بضبط الجناة وإحالتهم للجهات القضائية وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.



وأعادت الحادثة إلى الأذهان جريمة مقتل الشاب عبدالله الأغبري في أغسطس من العام 2020م بعد تعرضه لاعتداء وحشي من قبل عدداً من الأشخاص في محل لبيع الإلكترونيات في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

