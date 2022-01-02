شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي ينفذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دمر التحالف العربي 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري.



وأكد التحالف أنه استجابة للتهديد نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وشدد على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.