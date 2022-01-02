شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يشيد بتضحيات وبطولات القوات المسلحة الإماراتية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتضحيات وبطولات القوات المسلحة الإماراتية الى جانب إخوانهم في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في معركة اليمن المصيرية والوجودية ضد مشروع ايران الدموي.



وأكد رئيس الوزراء، لدى زيارته امس، نصب الشهيد ومنصة مبادرة لأهل الفخر في اكسبو دبي 2020م، ان دماء وتضحيات شهداء الامارات ودول التحالف في اليمن وكل شهداء الوطن، ستظل خالدة في ذاكرة اليمنيين جيلا بعد جيل ولن ينسوا لاشقائهم هذه الوقفة الأخوية الصادقة والشجاعة في تلبية ندائهم لاستعادة الدولة.

ودون رئيس الوزراء، رسالة فخر واعتزاز بشهداء الامارات في اليمن، مترحما على ارواحهم التي جادوا بها لتلبية نداء العروبة والاخوة لاشقائهم في اليمن وقيادته الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.