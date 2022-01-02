عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر 3 مسيرات حوثية باتجاه جنوب السعودية

الأحد 2 يناير 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، اعتراض وتدمير 3 مُسيّرات حوثية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.



وقال التحالف العربي، في بيان، إنه تم رصد تهديد الطائرات المُسيّرة من داخل صنعاء، مشيراً إلى أنه يجري مراقبة استخباراتية وتحضيرًا عملياتيًا لضربات جوية ضد أي تهديد.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف العربي تدمير 17 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 160 من الانقلابيين الحوثيين في مأرب خلال ٢٤ ساعة.

وأوضح التحالف العربي، أنه نفذ 23 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع "دمرت العمليات 17 آلية عسكرية، فضلا عن خسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا في مأرب".

يأتي ذلك بعد يوم نفذ فيه التحالف 19 عملية استهداف في مأرب اليمنية خلال 24 ساعة.

وكان التحالف، أعلن في بيان، الجمعة، أن عملياته أسفرت عن مقتل أكثر من 100 حوثي وتدمير 11 آلية عسكرية.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.