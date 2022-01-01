شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تقرر ستقبال منتخب اليمن للناشئين في مخازن الاسلحة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
حددت وزارة الشباب والرياضة في حكومة صنعاء غير المعترف بها، ملعب الثورة مكانا لإستقبال منتخب اليمن للناشئين، المتوج بكأس غرب آسيا غدا الأحد.
وحذرت الجماعة كافة المواطنين من اطلاق الأعيرة النارية خلال استقبال منتخب الناشئين يوم غدا.
وأكدت أن من يقوم بإطلاق النار ستقوم الوحدات الأمنية بضبطه واحالته للإجراءات القانونية لينال عقابه الرادع، داعيا المواطنين للإبلاغ بمن يقوم بإطلاق النار في أقرب مركز شرطة في منطقته.
واعلن التحالف في وقت سابق عن يته ضرب الملعب الذي تسختدمه مليشيا الحوثي مخازن للاسلحة حسب قوله.
ويرجع ان الجماعة الحوثي اختارت الملعب لتوجيه رسالة سياسية بهذا الشان.
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