شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ رئيس المجلس السيادي بالسودان بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة الى رئيس المجلس السيادي بجمهورية السودان الشقيقة فخامـة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية، باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن احر التهاني واطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة الوطنية..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق التطور والازدهار.