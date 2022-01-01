التحالف يعلن تدمير 17 آلية عسكرية.. ومقتل أكثر من 160 من الحوثيين في مأرب خلال ٢٤ ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي، السبت، تدمير 17 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 160 من الانقلابيين الحوثيين في مأرب خلال ٢٤ ساعة.



وأوضح التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، اليوم، إنه نفذ "23 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابع "دمرت العمليات 17 آلية عسكرية فضلا عن خسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا في مأرب".

يأتي ذلك بعد يوم نفذ فيه التحالف 19 عملية استهداف في مأرب اليمنية خلال 24 ساعة.

وكان التحالف، أعلن في بيان، أمس الجمعة، أن عملياته أسفرت عن "مقتل أكثر من 100 حوثي وتدمير 11 آلية عسكرية".

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.