توقيع مذكرة تسليم عربتي إطفاء ووحدات متنقلة لمطاري عدن والريان الدوليين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

جرى بالعاصمة المؤقتة عدن، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تسليم عربتي إطفاء ووحدات تخزين متنقلة لمطاري عدن والريان الدوليين مقدمة من برنامج الأغذية العالمي"WFP" بكلفة إجمالية 612 الف دولار .



وعقب التوقيع، أكد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، على أهمية هذا الدعم لتعزيز منظومة السلامة في المطارات وتأمين سلامة حركة الملاحة الجوية .. مشيداً بجهود برنامج الأغذية العالمي الرامية لتعزيز قطاع النقل المتمثل بالمطارات والموانئ الذي تعد من اهم المنافذ لتدفق المساعدات والمعونات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي والمنظمات والجهات الدولية .

من جانبه نوه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، بمستوى الشراكة بين الوزارتي التخطيط والنقل في تعزيز التنسيق وتقييم الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف المرجوة بعملية التنمية والإعمار للفترة المقبلة.. مستعرضاً الأنشطة والبرامج التي نفذتها وزارة التخطيط في هذا الجانب.

بدوره أوضح القائم بأعمال برنامج الأغذية العالمي محمد شيخ، أن توقيع المذكرة تأتي في إطار أولويات الأمن الغذائي التي يعتمد عليها البرنامج في ايصال المساعدات الإنسانية للمواطنين .. مؤكداً حرص البرنامج في تعزيز دائرة الشراكة مع الحكومة اليمنية من أجل رفع كفاءة وجودة العمل الانساني.

حضر التوقيع وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده علي ومدراء عموم وزارة التخطيط وهيئة الطيران المدني وممثلي برنامج الأغذية العالمي .