اليمن ثانيًا.. التضخم يأكل 5 أسواق عربية في 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمن ثانيا.. التضخم يأكل 5 أسواق عربية في 2021

السبت 1 يناير 2022

الخليج 365

تسببت موجة ارتفاع قوية للأسعار نتيجة تدهور سعر صرف العملات المحليّة، في ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول العربية.



واستمر السودان في تحقيق أعلى متوسط لمعدلات التضخم بين الدول العربية خلال 2021، حيث وصلت نسبة ارتفاع الأسعار إلى 194.6% وهو أعلى متوسط للتضخم في البلاد منذ بدء تجميع البيانات، مقابل 163.3% خلال 2020، بحسب أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي.

وحل اليمن ثانيًا من حيث أعلى معدلات التضخم عربيا هذا العام عند نسبة 40.7% مقابل 23.1% في عام كوفيد-19.

وجاءت ليبيا ثالثا بنسبة 21.1% في 2021 من 2.8% فقط خلال العام الماضي، ثم الجزائز الرابعة عربيًا بمتوسط تضخم سنوي يبلغ 6.5% في 2021 مقارنة بـ2.4% العام الماضي.

ويأتي العراق في المرتبة الخامسة في ترتيب أعلى معدلات التضخم في الدول العربية، حيث سيرتفع التضخم إلى 6.4% العام الجاري من 0.6% في 2020.

ورغم أن الدول العربية الخمس الأولى من حيث أعلى معدلات التضخم السنوية شهدت غياب لبنان، بسبب عدم توافر بيانات عن متوسط التضخم السنوي لدى صندوق النقد الدولي، فإنّ البلاد تواجه موجة ارتفاع قوية للأسعار بسبب تدهور سعر صرف العملة المحليّة، وقفز معدل التضخم إلى 173.6% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مقارنة على أساس سنوي، بحسب أحدث تقارير إدارة الإحصاء المركزي اللبناني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي بقاء السودان واليمن وليبيا والجزائر في المراكز الأربعة الأولى من حيث متوسط معدل التضخم السنوي لعام 2022 بنسبة 41.8% و31.5% و8% و7.7% على التوالي، بينما قد تزيح تونس العراق عن المرتبة الخامسة حيث سيصل التضخم في تونس إلى 6.4% العام المقبل بينما سيسجل العراق 4.5%.

وتحل تونس التي سيرتفع متوسط معدل التضخم السنوي فيها إلى 5.7% هذا العام من 5.6% العام الماضي في المركز السادس، قبل مصر التي تأتي في المركز السابع حيث سيصل متوسط معدل التضخم للعام المالي 2020/2021 إلى 4.5% من 5.7% في 2019/2020.

فيما يتوقع الصندوق أن يرتفع في العام المالي الجاري 2021/2022 إلى 6.3%، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر 6.2% لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 مقابل 6.3% لنفس الشهـر من العام السابق ومقابل 7.3% لشهر اكتوبر 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسيرتفع التضخم في الكويت إلى 3.2% هذا العام من 2.1% العام الماضي، فيما سيتراجع متوسط التضخم في السعودية هذا العام إلى 3.2% من 3.4% العام الماضي على أن يقترب من الحدود المقبولة عند 2.2% العام المقبل، كما تحل سلطنة عُمان في المركز العاشر بتضخم يبلغ 3% هذا العام ومن المتوقع تراجعه إلى 2.7% في 2022.

وسيرتفع معدل التضخم في موريتانيا إلى 2.7% في عام 2021، من 2.3% العام الماضي، قبل قطر التي سيرتفع فيها معدل التضخم إلى 2.5% هذا العام قبل الإمارات التي يصل متوسط التضخم فيها إلى 2% هذا العام على أن يرتفع إلى 2.2% في العام المقبل.

وسيبلغ متوسط معدل التضخم في باقي الدول العربية أقل من 2% هذا العام، علمًا بأن المؤسسات النقدية العالمية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ترى أن المستوى المقبول للتضخم هو 2% أو أقل قليلًا.