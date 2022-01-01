عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدمير 11 آلية حوثية ومقتل 100 عنصر في 19 عملية بمأرب

السبت 1 يناير 2022

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة. كما أعلن أن استهدافات مأرب دمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر.



وأفادت مصادر بأن جبهات غرب محافظ شبوة في مديرية مرخة والصفراء تشهد اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفع منذ فجر الجمعة.

وأضافت أن هذه الاشتباكات تجري بين ألوية العمالقة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، في الوقت الذي تجري فيه تحضيرات لعملية عسكرية واسعة لتحرير المديريات الغربية لمحافظة شبوة بيحان.

يأتي ذلك فيما لقي قيادي في ميليشيات الحوثي، مصرعه بنيران مسلحين قبليين في محافظة عمران، حيث أفادت مصادر محلية وقبلية أن القيادي الحوثي محمد عبدالله عذري والمعيّن من قبل الميليشيات الحوثية مديرا لشرطة السكيبات بمديرية قفلة عذر، قُتل برصاص مسلحين من أبناء المنطقة، أثناء خروجه بحملة عسكرية ضد المواطنين.

يأتي ذلك وسط تصاعد حالة الرفض والمقاومة المجتمعية لميليشيات الحوثي ومحاولاتها للسطو على أراضي وممتلكات المواطنين وتسليمها لعناصرها القادمين من صعدة.