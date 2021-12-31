انخفاض كبير لوفيات كورونا في اليمن خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 ديسمبر 2021

قالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في اليمن اليوم إن حالات الوفيات بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الأسبوع المنصرم، مع اقتراب انحسار الموجة الثالثة من الوباء المستمرة للشهر الخامس في البلاد.



وذكرت اللجنة في بيان أنها سجلت 17 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الأسبوع الأخير من العام وحالتي وفاة مرتبطة بالفيروس في محافظتي مأرب وشبوة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة لأول مرة منذ تفشي الجائحة في محافظتي عدن وحضرموت، وهما البؤرتان الرئيسيتان لتفشي الوباء، وذلك بالمقارنة مع 17 إصابة وثماني وفيات في الأسبوع السابق.

وأضافت اللجنة الحكومية ومقرها عدن في بيان أن إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بجنوب البلاد وشرقها ارتفع إلى 10126 إصابة، منها 7022 حالة تم شفاؤها و1120 حالة نشطة، وذلك بالمقارنة مع 10109 إصابات في الأسبوع السابق.