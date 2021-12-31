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وفاة وإصابة عائلة مكونة من 8 أشخاص بحريق في مخيم الجُفينة للنازحين بمأرب

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المنامة - ياسر ابراهيم - وفاة وإصابة عائلة مكونة من 8 أشخاص بحريق في مخيم الجُفينة للنازحين بمأرب

مأرب: يمن شباب نت

الجمعة, 31 ديسمبر, 2021 - 10:07 صباحاً

[ صورة لحريق نشب في منزل أسرة نازحة بمأرب/ وحدة النازحين ]

تسبب حريق نشب في مخيم الجفينة للنازحين بمحافظة مأرب، بوفاة وإصابة أسرة كاملة عدد أفرادها 8 أشخاص غالبيتهم من الأطفال.
 
وقالت

لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، الجمعة، في تغريدة على توتير، إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرين بجوار والدهم ووالدتهم بحروق بالغة جراء حريق نشب في منزلهم بمخيم الجفينة للنازحين.
 
وتُظهر الصور التي نشرتها الوحدة التهام النيران لكل أثاث المنزل.
 
ولم تُورد الوحدة أسباب الحريق الذي تكرر في أكثر من مناسبة في أكبر مخيمات النزوح في اليمن، وتسببت حوادث مماثلة بوفاة وإصابة عدد من النازحين وأضرار مادية بالغة.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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