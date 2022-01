وفاة وإصابة عائلة مكونة من 8 أشخاص بحريق في مخيم الجُفينة للنازحين بمأرب

تسبب حريق نشب في مخيم الجفينة للنازحين بمحافظة مأرب، بوفاة وإصابة أسرة كاملة عدد أفرادها 8 أشخاص غالبيتهم من الأطفال.



وقالت

In Aljufaina camp , three children died as a result of burning their house and injured three other children, along with their mother and father of the same family, with deep burns. pic.twitter.com/QFSYnm4FQa