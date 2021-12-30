شكرا لبحثكم عن خبر بتوجيه محافظ العاصمة عدن ..الوكيل السقاف ينفذ نزول ميداني لمديرية التواهي والقلوعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تنفيذا لتوجيهات محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس واصلت اللجنة الاشرافية العليا حملات الرقابة والتفتيش الميدانية في عدد من مديريات العاصمة عدن لمراقبة اسعار المواد الغذائية وضبط التعاملات السعرية .

و قام رئيس اللجنة الاشرافية العليا وكيل محافظة عدن الاستاذ عبدالرؤوف السقاف ومدير مديرية التواهي عمر الكتبي بتنفيذ حملة تفتيش على مستودعات الجملة ومراكز بيع المواد الغذائية في مديرية التواهي والقلوعه للتأكد من مستوى التقيد باسعار المواد الغذائية المعتمدة من مكتب التجارة والصناعة وضبط الاسعار بما يواكب التحسن في العملة المحلية.

وشملت الحملة التي نفذها الوكيل عبدالرؤوف السقاف ومدير مديرية التواهي الاستاذ عمر الكتبي وفقا لتوجيهات محافظ محافظة عدن الاسواق الشعبية ومفارش بيع الاسماك والخضار والبقالات التموينة والمطاعم لمعاينة قائمة الاسعار المواد الغذائية والتاكد من معايير الجودة والمقاييس.

ووجه الوكيل عبدالرؤوف السقاف قيادة السلطة المحلية بالمعلا بتنظيم الاسواق الشعبية وادخال الباعة المتجولين داخل الاسواق المركزية والزام كافة المحلات التجارية والمطاعم ومفارش الخضار والاسماك واللحوم باشهار وعرض قائمة الاسعار المنتجات امام المحلات والمفارش .

واكد الوكيل عبدالرؤوف السقاف بأن اللجنة الاشرافية العليا ستواصل حملات التفتيش والمراقبة تنفيذا لتوجيهات الاخ المحافظ حتى تحقق أهدافها في تخفيض الأسعار وفقا للمتغيرات السعرية الجديدة وتعافي العملة الوطنية وان مهمة حماية المواطن والتخفيف من معاناته تقع في صلب اهتمامات اللجنة الاشرافية العليا وفقا لتوجيهات الاخ محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس محذرا في الوقت ذاته مالكي المحلات والبقالات التجارية من أي تلاعب في اسعار السلع كونه سيعرضهم لإجراءات وغرامات قانونية صارمة .

وحظيت الحملة برتياح شعبي واسع من قبل المواطنين مشيدين باستمرار حملات التفتيش الميدانية لضبط الاسعار بما شأنه ان يسهم في التخفيف عنهم

واشاد الكتبي بالجهود الكبيرة والجبارة التي تقوم بها السلطة المحلية ممثلة بالاخ محافظ العاصمة عدن رئيس المجلس المحلي الاستاذ احمد حامد لملس و رئاسة اللجنة الإشرافية مؤكدا استعداد قيادة السلطة المحلية بمديرية بالتواهي بتنفيذا توجيهات الاخ المحافظ بالصورة المطلوبة.