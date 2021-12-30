لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت تناقش سير تنفيذ عدد من المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت اللجنة الفرعية للمناقصات بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، سير العمل في تنفيذ جملة من المشاريع التنموية والخدمية في عدد من مديريات الوادي والصحراء.



واتخذت اللجنة، الإجراءات المناسبة بشأن عدد من المشاريع التي تستهدف تحقيق الإستفادة القصوى منها خلال الفترة القادمة .

واشاد الوكيل الكثيري، بالمشاريع التي أنجزتها اللجنة خلال العام الحالي 2021م والبالغة أكثر من 128 مشروعاً تم تمويلها من حصة من مبيعات

النفط المخصصة لمديريات وادي حضرموت وكذلك من الموارد المحلية التي تم تسخيرها لمشاريع حيوية في المجالين التنموي والخدمي.