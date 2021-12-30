شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام برنامج قدرات لتأهيل وتطوير منظمات المجتمع المدني بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم بمدينة سيئون، اليوم، برنامج "قدرات" لتأهيل وتطوير منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت ، الذي نفذه اتحاد منظمات المجتمع المدني بتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعملبوادي حضرموت .



وهدف البرنامج على مدى 14 يوما الى اكساب 228 متدرباً ومتدربة يمثلون 135 منظمة محلية، جملة من المعارف والمهارات والخبرات في عدد من المجالات المختلفة من خلال تنفيذ سبع دورات تدريبية نوعية تم اعتمادها وفق احتياج منظمات المجتمع المدني.