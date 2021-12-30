شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في عدن يقر تخفيض أسعار تذاكر ركاب حافلات النقل البري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، ضم قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وممثلي شركات حافلات النقل البري، تخفيض أسعار تذاكر ركاب حافلات النقل البري بما يتناسب مع المتغيرات السعرية وتحسن العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وشدد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، على ضرورة التزام شركات النقل البري ببيع التذاكر بالعملة المحلية ووفقا للمؤشر السعري المحدد .. داعيا الشركات إلى سرعة تجديد تراخيصها لتفادي تعرضها للمساءلة القانونية.