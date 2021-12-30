شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة إمكانية دعم مركز الملك سلمان لمراكز الغسيل الكلوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، في العاصمة السعودية الرياض، امس، مع مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أحمد البيز، إمكانية تعزيز الدعم الصحي الموجه لدعم مراكز الغسيل الكلوي وتوفير احتياجاتها من المحاليل والمستلزمات الطبية.



وأشاد الشرجبي، بجهود المركز في الإسهام بتعزيز النظام الصحي والسير به نحو التعافي.

من جانبه أبدى البيز، استعداد المركز لاستمرار تقديم الدعم الصحي في اليمن بما يمكنه من تقديم خدماته للمرضى.

حضر اللقاء ممثل وزارة الصحة لدى مركز الملك سلمان الدكتور حسين الغانمي، ومدير الإدارة الصحية بمركز الملك سلمان الدكتور عبدالله المعلم والدكتور علي الغامدي.