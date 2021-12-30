لجنة التحقيق تنفذ ورشة عمل لتفعيل آليات التبليغ مع مؤسسات المجتمع المدني بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الأربعاء، ورشة عمل لتفعيل آليات التبليغ والإحالة مع مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة تعز.



شارك في الورشة التي تأتي في إطار توسيع التعاون والتواصل بين اللجنة الوطنية للتحقيق والمجتمع المدني، عدد من المنظمات الدولية والمحلية والنقابات والاتحادات العاملة بمجالات الرصد والتوثيق وتقديم العون القانوني والنفسي والدعم الاجتماعي والاقتصادي.

واستعرض أعضاء اللجنة مجالات التعاون التي تمت في المرحلة السابقة مع المجتمع المدني في عموم المحافظات وحرص اللجنة على رفع مستوى التنسيق بهدف الوصول إلى أكبر قدر من الضحايا، وإتاحة الفرص لحصول عدد من ضحايا الانتهاكات على الخدمات المختلفة التي يقدمها المجتمع المدني في المجالات المختلفة.

من جانبهم قدم رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمحلية المشاركة بورشة العمل تعريفات لطبيعة الخدمات المنفذة في إطار المحافظة وأهمية تفعيل آلية التبليغ بانتهاكات حقوق الإنسان للجنة الوطنية، وربط الضحايا بخدمات تساعد في تخفيف أثر الانتهاك وضرر الحرب.

وخرجت الورشة بقائمة مقترحات لأشكال الإحالة بين اللجنة والمؤسسات المشاركة تساعد في الوصول إلى الضحايا وتدفق المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بشكل مؤسسي ومهني.