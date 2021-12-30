حضرموت.. وفاة وإصابة 6 مواطنين في حادث مروري بمدينة سيئون

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي اثنان من المواطنين، وأصيب أربعة أخرين، اليوم الأربعاء، في حادث مروري بمدينة سيئون، بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وقال مصدر طبي في مستشفى سيئون لـ"يمن شباب نت"، "إن اثنين من المواطنين توفوا، وأصيب 4 آخرين بإصابات وصفت بـ"المتوسطة"، أثناء انقلاب مركبتهم".

وأوضح المصدر "أن الحادث وقع في الطريق الدولي بمدينة سيئون"، دون أي تفاصيل أخرى عن أسباب الحادث.

وذكر شاهد عيان لـ"يمن شباب نت"، "أن السيارة التي كانوا على متنها نوع هايلوكس"، مشيرًا إلى "أن المواطنين تجمهروا، وقاموا بمساعدتهم وإسعافهم".

