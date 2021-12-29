شكرا لبحثكم عن خبر عدن..إعلان نتائج مسح أشجار البن في محافظتي لحج وأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد صباح اليوم الورشة الخاصة بإعلان نتائج مسح أشجار البن في مديريات يافع بمحافظتي لحج وأبين برعاية كريمة من اللواء سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية.

وذالك بعد فترة من الاعداد والتنسيق لعقدها بين مؤسسة يافع للتنمية ومعها مجموعة الزراعيين – يافع، وقيادات القطاعات المختلفة في وزارة الزراعة.

وشارك في هذه الورشة العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية والجامعة والمراكز البحثية الى جانب عدد من المنظمات والصناديق المانحة كما تشارك فيها قيادات السلطات المحلية في مديريات يافع في محافظتي لحج وابين ومكاتب الزراعة فيها بالإضافة الى كثير من المهتمين بالزراعة ومحصول البن على وجه الخصوص من باحثين ورجال اعمال ومزارعين بالإضافة الى ممثلي عدد من القنوات الفضائية وغيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى.

الجدير بالذكر أن مجموعة الزارعيين – يافع كانت هي من تولى الاعداد والتخطيط والتنفيذ لبرنامج المسح الذي جرى تنفيذه أواخر العام 2020م، بدعم كامل من مؤسسة يافع للتنمية ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية وكذا السلطات المحلية في مديريات يافع التي جرى فيها تنفيذ برنامج المسح.

وحضر الورشة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية الاستاذ احمد ناصر الزامكي ، ووكيل محافظة عدن الاستاذ محمد سعيد سالم ، وعدد من المستشارين والخبراء الزراعيين.