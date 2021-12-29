الولايات المتحدة الأمريكية تندد بالهجمات الحوثية على السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت الولايات المتحدة في بيان لها يوم الثلاثاء، هجمات الميليشيات الحوثية المستمرة على السعودية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحافيين، إن "هذه الهجمات لا تزال تشكل تهديداً ليس فقط لشركائنا السعوديين، ولكن لعشرات الآلاف من الأمريكيين في المملكة".

وأضاف أن "السعودية تعرضت لأكثر من 375 هجوماً عبر الحدود منذ بداية العام"، مشدداً على أن الهجمات "لا تعرض شركاءنا السعوديين فحسب للخطر، بل نحو 70 ألف أمريكي يقيمون فيها".

وقال برايس، إن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أشار إلى أنه في الأسابيع الماضية، وبدعم من الولايات المتحدة، تمكنت السعودية من إفشال نحو 90% الهجمات".

وأضاف "بطبيعة الحال، هدفنا أن نرى النسبة ترتفع إلى 100%".

وقال برايس: "سنواصل العمل مع شركائنا السعوديين للوقوف ضد هذه الهجمات الحوثية المؤسفة حقاً، وسنواصل محاسبة الحوثيين على أفعالهم المشينة".