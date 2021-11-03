أطلق نار كثيف بورشة صيانة.. مسلح حوثي يرتكب جريمة قتل وحشية في البيضاء (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح حوثي، السبت الماضي 30 أكتوبر 2021، على ارتكاب جريمة وحشية بقتل وإصابة عدد من المواطنين، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن مسلحًا تابع لمليشيا الحوثي، أقدم على ارتكاب مجزرة بشعة، بعد قتله عدد من المواطنين المدنيين، داخل إحدى الورش وسط مدينة رداع".

وأوضحت المصادر، أن "المسلح الحوثي، دخل على الورشة وهو يستقلّ دراجة نارية، وحاول ابتزاز صاحب الورشة، ونهبه أموال بدون وجه حق، وحين رفض مالك الورشة، فتح النار عليه وأرداه قتيلا وأصاب عدد من العاملين في الورشة".

وذكرت مصادر "أن إطلاق النار الكثيف والمباشر أسفر عن مقتل مالك الورشة يدعى محمد طماح الفقيه في الاربعينات من عمره، كما أصيب أربعة آخرين وغالبيتهم شباب يعملون في ورشة صيانة سيارات".



ونشر ناشطون مقاطع فيديو توثيق هذه المجررة التي ارتكبها المسلح الحوثي، والتي تمثل واحدة من عشرات الجرائم التي ترتكبها العناصر الحوثية في مناطق سيطرتها.



- فيديو :