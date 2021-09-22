شكرا لبحثكم عن خبر ماذا سيحدث لـ مارب بعد تطويقها من اتجاه حريب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسقطت مليشيا الحوثي صباح اليوم مركز مديرية حريب في مارب، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش والقبائل.

وقالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي دخلت قبل قليل مدينة حريب مارب منذ لحظات، وما تزال المواجهات بمحيط قلعة حريب الاستراتيجية.

وأوضحت المصادر أن سقوط مدينة حريب، بات يشكل خطرًا حقيقيًا على مدينة مارب، إذا لم تتمكن قوات الشرعية من استعادتها خلال الساعات القادمة.

يأتي ذلك في ظل معارك عنيفة تشهدها عدد من جبهات مارب وشبوة، حيث تراجعت المليشيات من مديريرتي عين وبيحان، في محافظة شبوة بعد دخولها لساعات يوم أمس الثلاثاء.