شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طلال الحبشي قائماً بأعمال المدير العام لكهرباء ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، القرار رقم 97 لسنة 2021، بشأن تكليف قائم بأعمال المدير العام للمؤسسة العامة للكهر باء بساحل حضرموت.



وقضى القرار بتكليف طلال محمد سالم الحبشي قائماً بأعمال المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.