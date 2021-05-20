جامعة تعز تعلن موعد استئناف العملية التعليمية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جامعة تعز عن موعد استئناف العملية التعليمية في عموم كليات ومراكز الجامعة، بعد نحو شهرين على تعليق الدراسة.



وقالت الجامعة في بيان لها يوم الأربعاء، حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إن استئناف العملية التعليمية والأكاديمية في عموم كليات جامعة تعز ومراكزها العلمية والبحثية ستبدأ من يوم السبت الموافق 29 مايو الجاري.



وجاء قرار الاستئناف خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد الشعيبي رئيس الجامعة، لمناقشة موضوع استئناف الدراسة المتوقفة منذ نهاية مارس الماضي.



وأشار البيان إلى أن استئناف الدراسة وفق قرار مجلس الجامعة لابد أن يكون مصحوبا بالالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي بين الطلاب للحد من تفشي الوباء فيما بينهم.



وكانت جامعة تعز في 26 مارس الماضي، أعلنت تعليق الدراسة في جميع كليات ومراكز الجامعة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في مدينة تعز.

