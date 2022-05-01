اخبار الخليج

اخبار اليمن

صحفي: توسعة عدن نت تتم عبر الابراج المقدمة من دولة الامارات ولا علاقة لشركة واي بها

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صحفي: توسعة عدن نت تتم عبر الابراج المقدمة من دولة الامارات ولا علاقة لشركة واي بها

  أوضح رئيس تحرير صحيفة الأمناء الصحفي عدنان الأعجم بأن التوسعة الجارية لخدمة عدن نت في عدد من المحافظات المحررة تتم عبر الابراج المقدمة كدعم من دولة الامارات لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي ستسهم بتوفير الخدمة للمواطنين بنطاق واسع.   وأكد الأعجم أن لا علاقة...

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اخبار اليمن

قد تتحول القيادة الرئاسية إلى مجلس حرب.. هل تستطيع تغييرات الرياض إحلال السلام في اليمن؟

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قد تتحول القيادة الرئاسية إلى مجلس حرب.. هل تستطيع تغييرات الرياض إحلال السلام في اليمن؟

بعد سنوات من الجمود النسبي، تحركت الأحداث بسرعة في الحرب الأهلية اليمنية على مدى الأسابيع العديدة الماضية، فمع تشكيل مجلس حكم جديد ووقف إطلاق النار على الأرض، قد تكون هذه أفضل فرصة للسلام باليمن...

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