اخبار اليمن

بعد سنوات من الجمود النسبي، تحركت الأحداث بسرعة في الحرب الأهلية اليمنية على مدى الأسابيع العديدة الماضية، فمع تشكيل مجلس حكم جديد ووقف إطلاق النار على الأرض، قد تكون هذه أفضل فرصة للسلام باليمن...

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