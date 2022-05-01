اخبار اليمن

الإرياني: الحوثيون خرقوا الهدنة الأممية من أول يوم 'الإرياني: الحوثيون خرقوا الهدنة الأممية من أول يوم'
صحفي: توسعة عدن نت تتم عبر الابراج المقدمة من دولة الامارات ولا علاقة لشركة واي بها
أوضح رئيس تحرير صحيفة الأمناء الصحفي عدنان الأعجم بأن التوسعة الجارية لخدمة عدن نت في عدد من المحافظات المحررة تتم عبر الابراج المقدمة كدعم من دولة الامارات لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي ستسهم بتوفير الخدمة للمواطنين بنطاق واسع. وأكد الأعجم أن لا علاقة...
تحذير أممي من انهيار عملية الإغاثة الإنسانية في اليمن
تحذير أممي من انهيار عملية الإغاثة الإنسانية في اليمن 'تحذير أممي من انهيار عملية الإغاثة الإنسانية في اليمن'
ولي عهد أبوظبي يؤكد دعم الإمارات للمجلس الرئاسي اليمني
ولي عهد أبوظبي يؤكد دعم الإمارات للمجلس الرئاسي اليمني 'ولي عهد أبوظبي يؤكد دعم الإمارات للمجلس الرئاسي اليمني'
قد تتحول القيادة الرئاسية إلى مجلس حرب.. هل تستطيع تغييرات الرياض إحلال السلام في اليمن؟
بعد سنوات من الجمود النسبي، تحركت الأحداث بسرعة في الحرب الأهلية اليمنية على مدى الأسابيع العديدة الماضية، فمع تشكيل مجلس حكم جديد ووقف إطلاق النار على الأرض، قد تكون هذه أفضل فرصة للسلام باليمن...